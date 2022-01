Scoppia il caro-colazione, caffè a 1 euro e 50

I prezzi stanno salendo in tutti settori e adesso scoppia anche il caro-colazione. È ciò che emerge dalla denuncia di Assoutenti. L’associazione prevede rincari a macchia leopardo per caffè, cappuccino, cornetti.

Le quotazioni del caffè, dall’altra parte, sono cresciute dell’81% nel 2021, quelle del latte del 60%, quelle di zucchero e cacao del 30%. Maggiori costi ai quali si aggiungono gli annunciati aumenti delle bollette per luce e gas. E la tazzina di caffè in certi casi arriva a 1,50 euro (+37,6%).

Secondo l’analisi della Cgia, le piccole aziende pagano l’energia elettrica il 75,6% e il gas il 133,5% in più delle grandi. Rispetto alla media Ue, un 15% in più. Questo differenziale, a scapito dei piccoli, colpisce anche le realtà di pari dimensioni presenti nel resto d’Europa, sebbene negli altri Paesi questo gap sia più contenuto del nostro.

Proprio per contrastare il caro-bollette, che come abbiamo visto influirà anche su un caro-colazione, alcuni piccole e medie imprese hanno spostato la produzione alla sera. “Molte realtà – racconta la Cgia di Mestre – hanno deciso di introdurre o di potenziare il turno di notte per abbattere i costi energetici. Pertanto, tra assenze legate al Covid e la necessità di rimodulare il ciclo produttivo per tagliare il costo delle bollette – prosegue l’osservatorio – , non sono poche le attività che hanno organici ridotti all’osso e grosse difficoltà a garantire processi produttivi efficienti”.

