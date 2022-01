Covid, Misterbianco: ritorno a scuola

CATANIA – Da domani, martedì 18 gennaio, a Misterbianco riapriranno le scuole di ordine e grado e gli alunni ritorneranno a seguire le lezioni in presenza. “Negli ultimi giorni – ha dichiarato il sindaco Marco Corsaro – le ordinanze di chiusura delle scuole, firmate da tanti sindaci in Sicilia e nel resto d’Italia, sono state tutte bocciate dai Tribunali amministrativi, oltre a essere chiaramente sconsigliate dalle Prefetture e dal Governo nazionale. Per evitare impugnative anche per il nostro comune – continua il primo cittadino – si procederà con il rientro a scuola, pur mantenendo alta l’attenzione sulle misure di contenimento dei contagi.”



Il rientro a scuola è stato concordato in seguito ad un tavolo di confronto costante con i dirigenti scolastici del comune e le autorità sanitarie. L’Amministrazione nel contempo ha reperito le mascherine FFp2 che verranno distribuite alle scuole e nei prossimi giorni, partirà in piazza Milicia lo screening volontario della popolazione scolastica mediante tamponi drive-in. “Rivolgiamo un appello alle famiglie, ai docenti e ai nostri ragazzi – conclude il sindaco Corsaro – per mantenere comportamenti improntati al buon senso e al rispetto delle norme di difesa dal covid-19, rinnovando infine l’invito ad aderire alla campagna vaccinale, unica arma decisiva contro la pandemia.”



