L’incidente mortale e lo choc a Vittoria, lutto cittadino per Andrea a Salvatore

Erano partiti dalla Sicilia sabato pomeriggio, con il loro carico di agrumi da consegnare al Nord. Era uno dei tanti viaggi che Andrea Palacino e Salvatore Barca, 47 e 59 anni, erano abituati ad affrontare per lavoro. Ma a Vittoria, cittadina del Ragusano in cui vivevano con le proprie famiglie, non sono più tornati.

Il volo di 70 metri

A spezzare il loro viaggio e le loro vite è stato un terribile incidente stradale avvenuto in Calabria nella notte tra sabato e domenica. Era l’una di notte circa e c’era ancora tanta strada da percorrere per arrivare a destinazione. La tragedia si è verificata sull’A2, l’autostrada del Mediterraneo, nel comune di Altilia, vicino Cosenza. Per i due non c’è stato scampo: per cause in corso di accertamento l’autocarro su cui viaggiavano ha sfondato il guardrail ed è precipitato in un dirupo per circa settanta metri. Il mezzo, in seguito all’impatto, ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto. Durante il volo i due siciliani sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo.

Il sindaco: “Erano due grandi lavoratori”

Una notizia che ha gettato nello choc e nello sconforto più profondo tutta la cittadina di Vittoria, piccolo centro in cui in tanti conoscevano Palacino e Barca. Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio sui social: “Lacrime infinite per due amici che hanno perso la vita mentre lavoravano”, scrive Giovanni. “Una notizia atroce ha sconvolto la nostra Citta – scrivono dalla Basilica di San Giovanni Battista -. Due figli della nostra terra, Andrea Palacino e Salvatore Barca, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale verificatosi nei pressi di Cosenza. Alle famiglie va il cordoglio e la nostra preghiera”. Su Facebook anche le parole del sindaco di Vittoria, Francesco Aiello: “Esprimo dolore e tristezza per il tragico incidente che ha coinvolto due giovani lavoratori autotrasportatori nell’esercizio del loro faticoso e rischioso lavoro, due giovani lavoratori vittoriesi. Ci stringiamo attorno alle Famiglie alle quali indirizziamo le nostre sentite condoglianze”. Aiello ha inoltre proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

