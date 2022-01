Covid, Sileri: da qui a qualche giorno Paese fuori dalla zona gialla

ROMA – “Da qui a qualche giorno o qualche settimana si tornerà a situazione in cui il giallo scomparirà, non ci sarà quindi bisogno di una rimodulazione” del sistema dei colori per le Regioni, “visto l’andamento del virus con la riduzione dei ricoveri”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo a “Radio anch’io” su Rai Radio1. Per Sileri il sistema dei colori “è fondamentale lasciarlo nel caso in cui possa arrivare una nuova variante più cattiva di Omicron”, anche se “ne dubito perché Omicron è un passaggio intermedio verso qualcosa di più gestibile con cui possiamo convivere”.



