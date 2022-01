Termini Imerese, incidente sul lavoro: operaio muore folgorato

TERMINI IMERESE (PA) – Un operaio di 57 di Misilmeri, Francesco Corso, è morto folgorato a Termini Imerese, comune in provincia di Palermo, in contrada Dragone durante i lavori per la realizzazione di una villetta.

L’operaio aveva finito di fare la gettata in cemento quando con la pala meccanica ha toccato i fili dell’alta tensione. Non si è accorto di quanto stava succedendo appena ha toccato il mezzo è rimasto folgorato. Il corpo dell’operaio è stato portato all’ospedale di Termini Imerese.

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Termini Imerese coordinati dalla procura. Il pm ha disposto l’autopsia.



