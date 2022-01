Concorso Regione, i Cobas: non c’è possibilità di riserva per gli interni

PALERMO – “La normativa è chiara. Non esiste più la possibilità di riservare, in sede di concorso, una percentuale di posti ai dipendenti interni all’ente”. Lo afferma il Cobas/Codir.

“Le uniche due possibilità per consentire ai dipendenti di progredire in carriera sono: per il triennio 2020/2022 un concorso riservato agli interni nel limite del 30% dei posti disponibili o la procedura comparativa. Relativamente a quest’ultima ipotesi, il ministro Renato Brunetta, in sostanza, si è ricreduto rispetto alla riforma di 12 anni fa”, prosegue il sindacato.

E aggiunge: “La platea dei dipendenti regionali è invecchiata senza avere in questi anni il giusto riconoscimento in termini di carriera e in termini economici. A distanza di dodici anni dalla Brunetta 1″, la riforma che ebbe il demerito di perpetrare un vero e proprio abuso ai danni del personale, bloccando gli avanzamenti di carriera, introducendo fittizie riserve in concorsi mai espletati ma assumendo, di contro, personale senza concorso in base al titolo di studio posseduto,- dopo 12 anni, dice il sindacato – si riapre la possibilità per i dipendenti regionali di far valere le proprie competenze acquisite nel tempo: con scatti di carriera e incrementi della retribuzione”.

CONTINUA A LEGGERE LIVE SICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI