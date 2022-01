Covid, la Sicilia in zona arancione: ecco cosa si potrà fare PDF

PALERMO – La Sicilia da lunedì 24 gennaio passerà da zona gialla a zona arancione. In passato, prima dell’introduzione del green pass vi era la limitazione per alcune attività per tutti, adesso non è così.

Chi si è sottoposto alla vaccinazione avrà una maggiore ‘libertà’ rispetto a chi non lo è. Chi è in possesso del super green pass potrà anche spostarsi maggiormente rispetto a chi non ha completato il ciclo vaccinale.

Di seguito la tabella del Governo che chiarisce cosa si può e non si può fare:



