‘Al Civico di Palermo infermieri sottratti da reparto di emergenza’

PALERMO – “All’Arnas Civico di Palermo è in atto un depauperamento dell’organico infermieristico dell’area di emergenza e della rianimazione”. A dirlo il segretario aziendale della Cisl Fp Palermo Trapani, Alessandro Magno, che lancia l’allarme sulle conseguenze di questa scelta aziendale.

“Attingere personale da questi due reparti – aggiunge – è la soluzione meno idonea, perché risulta già carente quello in servizio, a causa dei contagi che si registrano fra i sanitari. Sottrarre altri infermieri per destinarli ad altri servizi, significa aggravare ulteriormente l’attuale stato di estrema criticità”. La Cisl Fp chiede al management ospedaliero di trovare subito soluzioni che non aggravino le difficoltà ormai divenute inaccettabili.

“Non si può ridurre al lumicino il personale in punti nevralgici – afferma Magno – semmai occorre riorganizzare tutta la macchina operativa del nosocomio”.



