Catania, continua la lotta della neonata contagiata

CATANIA – È una femminuccia il neonato sottoposto alla ventilazione extracorporea per le conseguenze dovute al contagio da covid-19 e ricoverato al reparto di terapia intensiva neonatale del San Marco di Catania. Una creatura di appena due mesi, nata prematura, che sta lottando contro il terribile virus. Emergono nuovi dettagli sul caso raccontato ieri su LiveSicilia e che sta commuovendo tutta la città.



La piccola è in condizioni gravi (ma stazionarie). La neonata è in Ecmo e la sta gestendo un gruppo di specialisti dell’ospedale di Taormina. I genitori sono costantemente informati dal personale medico di pediatria diretto dal primario Raffaele Falsaperla. Un dolore quello di mamma e papà che va tutelato e rispettato. E tenuto fuori da alcune polemiche che su questa storia – anche a livello social e mediatico – si sono scatenate.



