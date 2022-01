Regionali, i Cobas: niente riserve nel concorsone? Subito riclassificazione

PALERMO – Il Cobas/Codir in una nota dice di aver appreso dagli organi di stampa che “la Giunta di Governo avrebbe deliberato di modificare i Bandi di concorso pubblicati in Gurs nel dicembre scorso senza parallelamente fare ricorso alle procedure comparative per le selezioni interne, né procedendo alla riserva di cui alla Legge Madia”.

“Unica strada – dice il sindacato – per risolvere il gravissimo nocumento che deriverebbe per tutti i circa diecimila dipendenti regionali da tale inaccettabile scelta è a questo punto l’immediata riclassificazione e riqualificazione di tutto il personale seguendo fra l’altro la strada che a livello nazionale si sta portando avanti in sede di riforma del personale ministeriale.

“A tal fin, e al fine stesso di non pregiudicare ulteriormente le relazioni sindacali” il Cobas/Codir “chiede l’immediata convocazione delle organizzazioni sindacali per procedere a un serrato confronto che possa consentire l’immediata concretizzazione delle procedure”

