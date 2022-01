MESSINA – Un vasto incendio ha avvolto un appartamento a Spadafora, in provincia di Messina, in Via Umberto I, lungo la SS113. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco di Milazzo, intervenuti sul posto insieme con i carabinieri.

Secondo le prime informazioni, proprio i militari hanno messo in salvo una bambina, utilizzando un carrello elevatore prestato da un passante che ha permesso loro di arrivare al secondo piano. Quindi hanno afferrato la piccola che era in braccio alla madre e sono riusciti a metterla in salvo. Gli appartamenti vicini e i negozi situati al pian terreno sono stati precauzionalmente evacuati. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per domare il rogo e mettete in totale sicurezza tutta la zona.



