Covid, oltre 180mila nuovi positivi: in aumento i ricoveri

Nelle ultime 24 ore in Italia si registrati in Italia 186.740 nuovi casi di Covid. Nella giornata di ieri erano meno della metà, con i nuovi positivi che si fermavano a quota 77.696. Il numero dei nuovi positivi è dato anche dal numero di tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore ne sono stati eseguiti 1.397.245 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus, mentre nella giornata di ieri erano 519.293.

Di questi nuovi positivi 7.516 i nuovi casi sono stati registrati in Sicilia, con Catania che è la provincia con più casi (CLICCA QUI PER I DATI COMPLETI).

In aumento anche il numero di morti che tocca quota 468, mentre ieri erano 352. In calo, invece, il tasso di positività che è al 13,36%, mentre ieri era al 15%. Di questi 468 decessi, 186 sono avvenuti nei giorni precedenti secondo quanto comunicato da alcune regioni (Sicilia, Campania, Veneto, Umbria).

Sono 1.694 le terapie intensive, nove in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 130. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 20.027, ovvero 162 in più rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia sono 10.212.621 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 2.689.166, con una diminuzione di 20.691 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 144.343. I dimessi e i guariti sono invece 7.379.112, con un incremento di 231.500 rispetto a ieri.

