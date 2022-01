Catania, Pogliese: “Grazie a chi mi è stato vicino”

CATANIA – Il sindaco di Catania Salvo Pogliese parla in pubblico per la prima volta da quando è stato raggiunto dalla lettera che gli comunica la sospensione del suo mandato. Lo fa con un breve post su Facebook, in cui ringrazia la città per la vicinanza che gli ha fatto sentire in queste ore e aggiunge “Alla fine sarà la verità a trionfare, ne sono certo!”

Il messaggio di Pogliese

“Voglio ringraziare i Catanesi – si legge nel post – uomini e donne dal grande cuore, che in queste ore mi hanno fatto sentire il loro affetto e la loro vicinanza.



E lo faccio qui, sui social, sperando di raggiungerne quanti più possibile: a casa, sul posto di lavoro, nei mercati, nella solitudine dell’isolamento per questa maledetta pandemia da Covid-19 che ci ha strappato tante persone care.



Per me Catania è questa, quella della gente ‘vera’; la Catania che ho sempre difeso e che continuerò a difendere anche dagli sciacalli che, parafrasando De Andrè, ‘danno buoni consigli perché non possono più dare il cattivo esempio’.



Alla fine sarà la verità a trionfare, ne sono certo!

Con tutto l’amore che posso… grazie di cuore!”



