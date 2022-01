Covid, in Sicilia contagi in calo: le province con più casi MAPPA

Dopo quasi due mesi di continua escalation, sono in calo i casi di positività al Covid in Sicilia. A sottolinearlo è il bollettino settimanale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, il Dasoe della Regione, con riferimento al periodo cha va dal 17 al 23 gennaio 2022. Per la prima volta dopo sei settimane, emerge quindi una diminuizione di casi, con una incidenza settimanale di poco superiore a un caso ogni 100 abitanti. Ecco il grafico diffuso dal Dasoe:

Chi sono i soggetti più colpiti

La provincia col numero di contagi più alto è Ragusa (1.603 positivi su 100.000 abitanti), a seguire Siracusa con 1.436, Caltanissetta con 1.420 e Catania, 1.044. Il monitoraggio evidenzia che le fasce d’età più colpite sono quelle più giovani: soprattutto quelle tra i 6 ed i 10 anni (1.451 su 100.000 abitanti) e tra i 14 e i 18 anni (1.402/100.000 abitanti). Incidenze superiori alla media in generale tra i 3 ed i 44 anni e più basse sopra i 45 anni e sotto i 2. Ma non calano solo i contagi. Anche i ricoveri sono diminuiti nel corso dell’ultima settimana. “Le nuove ospedalizzazioni hanno seguito la curva epidemica dei contagi, raggiungendo il valore più alto nelle settimane di dicembre e gennaio – spiegano -. Nell’ultima settimana si registra una lieve flessione, con un valore di 848 nuovi ricoverati”,

Il punto sui vaccini

Sul fronte dei numeri relativi alle vaccinazioni, in Sicilia sono state somministrate 9.360.874 dosi di cui 3.877.362 prime dosi (41,42%) e 3.514.763 seconde dosi (37,55%). Le terze dosi somministrate sono 1.968.749 (21,03% delle somministrazioni complessive) di cui 1.949.096 somministrate a residenti nell’Isola. Complessivamente il 67,01% delle somministrazioni sono state eseguite con Pfizer, lo 0,96% con vaccino Pfizer ad uso pediatrico, il 24,53% con Moderna, il 6,39% con Astrazeneca e infine l’1,12% con Janssen. Dall’inizio della campagna vaccinale, la media giornaliera di somministrazioni effettuate è di 23.638,57 dosi al giorno. Il picco massimo si è raggiunto nel mese di giugno 2021, con una media di 42.559,53 dosi al giorno e un totale somministrato di 1.276.786 dosi. In tutto, i vaccinati con dose aggiuntiva/booster sono 1.998.210.

Chi ha completato il ciclo vaccinale

Con riferimento alla target over 12 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano all'88,02% del target regionale. I soggetti che hanno completato il ciclo primario si attestano al 84,67%. Il 11,98% del target rimane ancora da vaccinare. Le coperture vaccinali evidenziate segnalano le fasce di età che presentano il dato dei soggetti con almeno una dose inferiore alla media regionale. Con riferimento al target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 23,36% del target regionale. 17.024 bambini, pari al 5,41%, risultano con ciclo primario completato.



