ROMA – Boom di voti per il presidente della Repubblica uscente Sergio Mattarella ma anche 56 preferenze per il consigliere del Csm e Nino Di Matteo. Questo l’esito della quarta votazione per l’elezione del Capo dello Stato. I 570 grandi elettori, ancora una volta, non hanno trovato la quadra sul Quirinale (quorum a 505) e così quei 166 voti per l’uscente Sergio Mattarella iniziano a fare pensare. Aumentano i voti per il presidente della Repubblica, che ieri sie ra fermato a 125.

A votare Di Matteo sono stati i parlamentari ex M5s de l’Alternativa, al posto di Paolo Maddalena. Pier Ferdinando Casini, che ieri aveva raccolto 52 voti, oggi, con i delegati del centrodestra che si sono astenuti, si ferma a 3. Due altri papabili per il Quirinale indicati nelle ultime ore, vale a dire Elisabetta Belloni e Sabino Cassese, ottengono, rispettivamente, due voti e uno.

Ben 261 le schede bianche, ma otto voti sono andati a Luigi Manconi e sei alla ministra della Giustizia Marta Cartabia. Cinque preferenze per l’attuale presidente del Consiglio Mario Draghi, quattro per Giuliano Amato. Nel corso dello spoglio è spuntato un voto anche per l’ex attaccante dell’Inter Alessandro Altobelli.

LEGGI ANCHE: Quirinale, quarta votazione: scende il quorum LA DIRETTA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI