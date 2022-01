Quirinale, quarta votazione: scende il quorum ma è comunque una fumata nera

ROMA – Quirinale, i grandi elettori al voto per la quarta volta per eleggere il presidente della Repubblica. Il quorum è sceso ai 505 voti della maggioranza assoluta, ma anche stavolta la fumata sarà nera, non essendosi raggiunto tra le forze politiche un nome su cui convergere. Al banco della presidenza ci sono i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati.

Il centrodestra ha annunciato che si asterrà dal voto per ‘consentire ai grandi elettori di tutti i gruppi di superare veti e contrapposizioni’, e fonti del centrodestra riferiscono di irritazione da parte della leader di Fdi Giorgia Meloni, che aveva chiesto come ieri di esprimersi su un nome.

Scheda bianca annunciata dal vertice del centrosinistra, così come da Italia viva. Salvini intanto ribadisce: “La via maestra resta un nome vicino al centrodestra, non un nome di partito, e su questo sto lavorando”.

Mentre era ancora in corso lo spoglio, i voti per Sergio Mattarella sono continuati a salire e hanno superato il numero totale ottenuto ieri, pari a 125. Al momento sono già oltre 140.

Al termine del conteggio delle schede il presidente della Camera Roberto Fico dà lettura dell’esito della votazione. I presenti sono stati 981, 540 i votanti, 441 gli astenuti. Hanno ottenuto voti: Mattarella 166, Di Matteo 56, Manconi 8, Cartabia 6, Draghi 5, Amato 4 Casini 2, Belloni 2, Bersani 2. Venti voti sono andati dispersi mentre le schede bianche sono state 261.

La seduta è stata sospesa fino a domani alle ore 11.00, giorno in cui si terrà la quinta votazione

DI SEGUITO IL VIDEO DELLA SEDUTA ODIERNA:

Quirinale, la quarta votazione: sale Mattarella, c’è anche Di Matteo



