Termini Imerese, giovane mamma e barista muore a 23 anni

PALERMO – Tragedia a Termini Imerese. È morta Sofia Costantino, 23 anni, mamma di una bimba piccola. Costantino era molto nota nel popoloso centro in provincia di Palermo, dove ha lavorato in in diversi bar. A stroncarla un malore improvviso mentre si trovava in casa.

La sua bacheca Facebook è piena di messaggi cordoglio: “Così bella e giovane non riesco ancora a crederci la vita e ingiusta In queste circostanze non c’e un filo su cui parlare soltanto un grandissimo silenzio e dolore veglia sulla tua famiglia e sopratutto per la piccolina angelo bellissimo”



