Catania, il malore a scuola: gravissima la bambina di 12 anni

Si chiama “accertamento di morte cerebrale“. Ed è la procedura a cui, all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, viene sottoposta in queste ore una bambina di 12 anni, studentessa della scuola Cavour del capoluogo etneo. Esami e test che serviranno per accertare o meno lo stato irreversibile del coma. Nella mattinata di giovedì, la giovane allieva ha accusato un malore che è culminato in un arresto cardiocircolatorio.

La ragazzina è stata soccorsa immediatamente, nel tentativo di rianimarla. All’istituto comprensivo è arrivata un’ambulanza e la polizia ha scortato il veicolo fino alla struttura sanitaria, al fine di creare una corsia preferenziale. Arrivata al Garibaldi, la 12enne è stata stabilizzata.

Il cuore ha ripreso a battere, ma le sue funzionalità cerebrali non si sono riattivate, probabilmente per la prolungata assenza di ossigeno. Il personale sanitario, secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, sta eseguendo gli ultimi controlli sulla bimba.



