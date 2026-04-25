 25 Aprile, Mattarella depone corona di alloro all’altare della Patria
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25 Aprile, Mattarella depone corona di alloro all’altare della Patria

25 Aprile, Mattarella depone corona di alloro all’altare della Patria
1 min di lettura

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella, ha deposto una corona di alloro all’altare della

Patria per la cerimonia dell’81mo anniversario della Liberazione.

Presenti, tra gli altri, la presidente del Consiglio Giorgia

Meloni, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, il ministro della Difesa Guido Crosetto. Dopo la cerimonia degli onori e l’esecuzione dell’inno d’Italia il capo dello Stato ha deposto la corona sulla tomba del milite ignoto. Mattarella si recherà ora a San Severino Marche per le celebrazioni.

foto: repertorio IPA Agency

(ITALPRESS).

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