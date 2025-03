8 Marzo, consegna del premio ‘Valore Donna’ a Palazzo degli Elefanti

Ad Angela Isaac verrà consegnato un riconoscimento per il gesto di solidarietà dello scorso ottobre

CATANIA – Sabato 8 marzo a partire dalle ore 10,30 nell’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti, rassegna con la consegna del premio “Valore Donna”, iniziativa della Presidenza del Consiglio comunale di Catania in collaborazione con i Lions Catania for an Absolute Serve.

Interverrà la Professoressa Ida Angela Nicotra, ordinario di Diritto Costituzionale Università di Catania, su “Il successo delle donne fra stereotipi e nuove sensibilità”.

Subito dopo verranno consegnati i relativi riconoscimenti a 8 personalità femminili che si sono particolarmente distinte sul territorio catanese, tra cui Angela Isaac, la cittadina di origini nigeriane che nell’ottobre scorso ha strappato un uomo alla ‘piena’ di un fiume di pioggia in via Etnea, nei giorni scorsi insignita dal Capo dello Stato Sergio Mattarella dell’onorificenza di ‘Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana’.