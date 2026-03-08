8 marzo, Marano (M5S): “All’Ars ddl su parità salariale resta bloccato”

"Il ruolo delle donne nel mondo del lavoro è fondamentale"

PALERMO – “Oggi deve essere un giorno di riflessione e di impegno per la parità salariale e per il ruolo delle donne nel mondo del lavoro. La parità salariale è ancora un obiettivo lontano. Le donne continuano a guadagnare meno degli uomini, anche a parità di lavoro e di qualifiche. Questo è inaccettabile e deve cambiare”. Così Jose Marano, deputata regionale del M5S.

“Il ruolo delle donne nel mondo del lavoro è fondamentale – prosegue – ma ancora sottovalutato. Le donne sono leader, imprenditrici, lavoratrici, madri e figlie. Sono la spina dorsale della società, tuttavia ancora troppo spesso relegate ai margini della politica e del potere. In Sicilia, il Parlamento regionale è un esempio lampante di questa disuguaglianza. I ruoli chiave nella politica siciliana sono appannaggio esclusivo degli uomini. È un dato di fatto che deve far riflettere e spingere a cambiare le cose”.

“La politica e le istituzioni – aggiunge – devono adottare misure concrete per garantire la parità salariale, per aumentare la presenza delle donne nei ruoli di potere e per combattere la violenza contro le donne. Ad esempio, in Assemblea regionale siciliana, il disegno di legge sulla parità salariale che porta la mia firma è bloccato in commissione, ecco perché chiederò ancora una volta al governo di sbloccarne l’iter”.