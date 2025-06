A 19, cantieri e code: l’ira degli automobilisti, la reazione di Schifani

Il presidente della Regione sta valutando l'ipotesi di ritirare le deleghe

PALERMO – A 19, cantieri e code. Arriva la reazione. Il presidente della Regione Renato Schifani, in qualità di commissario governativo per i lavori sulla A 19 sta valutando l’ipotesi di ritirare le deleghe ai due sub commissari per i forti disagi causati dai cantieri aperti sull’autostrada.

Ieri sera, secondo quanto si è appreso, il governatore ha avuto un colloquio con Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato dell’Anas, società che gestisce gli appalti e i lavori sull’autostrada.

La coda in autostrada

Ieri, appunto, è stato un giorno di passione per gli automobilisti che, in queste ore, con commenti sui social e sul nostro giornale stanno sfogando la loro rabbia.

Una giornata trascorsa in fila per migliaia di persone hanno deciso di trascorrere fuori il ponte della festa della Repubblica. Lunghissime code in uscita e soprattutto in entrata a Palermo. Fino a tarda notte lunghi chilometri di coda sulla A19.

Due ore di attesa

Ieri per uscire da Palermo e superare il cantiere su viadotto Perriera si impiegava in media due ore. Tanto è stato necessario per percorrere circa 10 chilometri e arrivare nel ‘tappo’ tra Casteldaccia e Altavilla. Un cantiere che è stato consegnato a settembre del 2024 e i cui lavori è previsto finiscano a marzo 2026.

Maggiori disagi al ritorno perché in direzione Palermo i cantieri sono due a pochi chilometri di distanza. Il primo sempre il viadotto Perriera il secondo a Bagheria di un chilometro per rifare le barriere. Un doppio tappo che ha provocato ieri giornata di rientro code fino a notte fonda.