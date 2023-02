A Caltanissetta un murales dedicato alla principessa Adelasia

E' l'ottava opera urbana nell'area più antica della città. A realizzarla l'artista Giulio Rosk

1' DI LETTURA

CALTANISSETTA – Nel quartiere Angeli di Caltanissetta è stato realizzato un murales dall’artista Giulio Rosk, dedicato ad Adelasia, principessa Normanna, nipote del Conte Ruggero D’Altavilla.

E’ l’ottava opera urbana nell’area più antica di Caltanissetta, il quartiere Arabo, dove è in realizzazione la “Casa museo – Spazio Pitta”, il sogno di Lorenzo Maria Ciulla, in arte “Pittastorie”, ideatore e direttore artistico, nonché promotore del museo a cielo aperto che dal 2017 ha iniziato a estendersi per tutta Via Angeli.

“Un’idea – spiega Ciulla – che fa parte di un progetto ben più ampio grazie al coinvolgimento dell’associazione Naponos: quello di raccontare Caltanissetta e la sua storia, le sue origini e tradizioni culturali attraverso diverse forme d’arte. Chi meglio di Giulio Rosk poteva ridare luce e un volto ad Adelasia? Con un tratto distintivo, Rosk, nel suo lavoro cerca sempre di catturare i segni del reale, farsi trasportare da ciò che ha intorno, interiorizzandolo e, infine, rappresentandolo. Giulio, classe 1988, è nato a Serradifalco, ma da qualche anno vive a Palermo. I suoi lavori possono essere ammirati un po’ in tutto il mondo. Uno degli ultimi capolavori è Gaia, la bambina raffigurata su un palazzo del quartiere Sperone di Palermo, realizzato per il progetto ‘Io Vorrei’, nato da un’idea di Cesare Cremonini, che ha toccato altri luoghi, quali Ostia e Ponticelli, a Napoli”.