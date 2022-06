A Erice Daniela Toscano corre verso la riconferma a sindaca

Il risultato dello spoglio nel Trapanese

1' DI LETTURA

TRAPANI – Elezioni amministrative al femminile in provincia di Trapani, dove si è votato ad Erice e Petrosino. Si profila una elezione a primo turno per l’uscente sindaca di Erice Daniela Toscano, secondo lo spoglio in corso, a quasi la metà delle schede votate. Toscano, coalizione centrosinistra che comprende l’Udc, si avvia a superare il 40 per cento cosa che quindi determinerebbe l’elezione a primo turno.

Secondo posto, pronto per un eventuale ballottaggio, per Pietro Spina, sostenuto in particolare da Forza Italia e dal movimento Via del senatore ex Pd, Nino Papania, che si assesta attorno al 30 per cento. Staccati gli altri due candidati, il grillino Maurizio Oddo alleato in particolare con il Psi dell’ex deputato regionale Nino Oddo e l’ericina Silvana Catalano, sostenuta da Fratelli d’Italia.

A Petrosino sette voti di differenza e lo scrutinio dell’ultima sezione elettorale sfilano dalle mani la vittoria che sembrava essere certa di Marcella Pellegrino, a favore di Giacomo Anastasi. Anastasi quindi è il nuovo sindaco del Comune petrosileno, succede all’uscente Gaspare Giacalone che aveva come candidato Roberto Angileri, che durante lo spoglio è rimasto sempre bloccato al terzo posto. Il risultato elettorale ha smentito le previsioni che davano la partita elettorale tra Anastasi e Angileri. Inaspettato l’exploit di consensi per Marcella Pellegrino, che però deve arrendersi per pochissimi voti di differenza e accontentarsi del secondo posto, per lei ovviamente parecchio indigesto. A Petrosino si votava col maggioritario, niente ballottaggi, quindi sindaco eletto chi prende più voti. Anastasi si è assestato su 1.448 voti, Pellegrino 1.441, Angileri 1.388.