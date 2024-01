A fuoco la Planet Farms di Cavenago: lunga colonna di fumo

I residenti sono stati invitati a tenere chiuse le finestre

Fiamme alla Planet Farms di Cavenago, la più grande azienda agricola verticale d’Europa, estesa per 10mila metri quadri davanti all’autostrada Milano-Bergamo. Intorno alle 6.30 di questa mattina, lunedì 22 gennaio, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme che si sono sviluppate nel capannone.

Una lunga colonna di fumo si è alzata al punto tale da essere visibile da lunga distanza, creando molta apprensione agli automobilisti che percorrevano l’A4 e nelle case vicine.

In supporto alle squadre dei vigili del fuoco della sede di Monza, sono arrivate cinque squadre da Milano. Fra queste anche gli esperti del nucleo Nbcr (Nucleare-biologico-chimico-radiologico).

Il Comune di Cavenago ha invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre in via precauzionale. Nelle prossime ore l’Arpa, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, farà rilievi per capire se dal rogo si siano sprigionati alti livelli di sostanze nocive.

Secondo una prima ricostruzione, l’origine delle fiamme è di natura accidentale, attribuibile al guasto di un macchinario.