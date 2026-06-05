A Gangi un murale per ricordare Emanuela Sansone, vittima di mafia

Inaugurato da Figuccia

GANGI (PALERMO) – “Ricordiamo oggi una giovanissima vittima della ferocia mafiosa, Emanuela Sansone, uccisa a Palermo il 27 dicembre 1896 a soli 17 anni, a causa dei sospetti dei clan verso la madre. Si tratta di una figura forse meno nota alle grandi cronache, ma anche le vittime dimenticate dalla storia vanno ricordate e onorate con la stessa forza, affinché il loro sacrificio non sia calpestato dall’oblio”. Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, intervenuto stamattina a Gangi (Palermo) all’inaugurazione del murales “Emanuela Sansone, il volo della memoria”, all’Istituto comprensivo Francesco Paolo Polizzano, in rappresentanza della presidenza dell’Assemblea regionale siciliana e della Fondazione Federico II.

“Siamo qui a scuola per ribadire un no fermo e senza compromessi alla mafia, alla violenza e a qualunque forma di organizzazione criminosa – aggiunge Figuccia -. Portare questa memoria tra i banchi di scuola, davanti agli occhi dei ragazzi, significa radicare i valori della legalità e del riscatto sociale lì dove nascono le generazioni del futuro”.

“Il contrasto alla criminalità organizzata si fa prima di tutto con la cultura, l’istruzione e la testimonianza quotidiana”, sottolinea il deputato questore, che ringrazia “il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, il dirigente scolastico, Francesco Serio e gli insegnanti per aver voluto sposare il progetto della Federico II e i rappresentanti delle forze dell’ordine per la loro vicinanza”.