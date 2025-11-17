“A letto con…”: il sogno prende forma al Parco Commerciale Belvedere

Domenica 23 novembre la festa conclusiva dell'iniziativa

MELILLI (SIRACUSA) – Un progetto che unisce creatività, scuola e spettacolo per dare forma ai sogni. È questa l’idea alla base di “A letto con…”, l’evento promosso dal Parco Commerciale Belvedere che ha coinvolto gli studenti delle scuole del territorio. Nella realizzazione della maxi-coperta che vestirà il maxi-letto scenografico di oltre 55 m² (8 x 6,6 m), protagonista dell’iniziativa.

Il sogno comincia a scuola

Nel mese di ottobre, 4 istituti scolastici, per un totale di 12 classi e 131 alunni, sono stati invitati a realizzare un disegno a tema “Sogni” su un foglio A3 brandizzato ad hoc.

Raccolti 33 elaborati, e questo numero è stata una sfida e riflette l’impegno e la complessità del progetto. La trasformazione dei disegni in maxi-lenzuola personalizzate richiede infatti tempo, coordinamento e un autentico lavoro di squadra.

La qualità dei lavori pervenuti ha reso difficile la selezione da parte della giuria, che ha infine scelto i 12 disegni più originali e significativi.

Le classi autrici di questi elaborati realizzeranno le lenzuola che andranno a comporre la grande coperta del maxi-letto. Visibile in galleria a partire dal 14 novembre.

A riconoscimento del lavoro svolto, ogni classe vincitrice riceverà una Gift Card di 150€ del Parco. Da utilizzare nelle attività del centro per l’acquisto di materiale didattico.

Il sogno continua online

Fino al 15 novembre 2025, è stato attivo sul profilo Instagram del Parco Belvedere il contest social “A letto con…”, che permetterà a sei vincitori di vivere un’esperienza esclusiva proprio sul maxi-letto, sdraiati sui disegni realizzati dalle scuole.

Per partecipare bastava:

seguire la pagina Instagram @parcobelvedere_shopping;

commentare il post dedicato con una frase a tema “sogno” https://www.instagram.com/p/DP0sl5nkSZP/?igsh=MWc4N3FkMGNjNWNjdw%3D%3D

I vincitori, estratti casualmente, potranno condividere l’esperienza con una persona a scelta.

La grande festa finale

Domenica 23 novembre 2025, il Parco Commerciale Belvedere ospiterà la festa conclusiva dell’iniziativa, con la partecipazione straordinaria di Alex Belli.

L’attore premierà i ragazzi e gli insegnanti delle classi vincitrici, e animerà la serata interagendo con il pubblico dal maxi-letto allestito in galleria.

Dalle 21:00, i 12 vincitori della “notte magica” vivranno un’esperienza indimenticabile insieme al testimonial, tra talk, interviste e momenti interattivi.

L’evento sarà trasmesso in diretta social.

Ogni partecipante riceverà inoltre un kit personalizzato con pigiama, plaid, mascherina e pantofole, per rendere ancora più autentico il sogno di dormire… a occhi aperti.

Un sogno collettivo che unisce scuole, famiglie e territorio

“A letto con…” è un’iniziativa che trasforma la creatività in emozione condivisa, avvicinando scuola, arte e intrattenimento in un progetto che valorizza il territorio e le nuove generazioni.

Un grande letto per sognare insieme, sotto la stessa coperta.