A Milazzo il primo candidato sindaco di Controcorrente

Presentato il medico Giuseppe Falliti

MILAZZO (MESSINA) – Primo candidato sindaco per il movimento Controcorrente fondato da Ismaele La Vardera: si tratta del medico Giuseppe Falliti, che correrà per le Amministrative di Milazzo.

La Vardera: “Grande entusiasmo”

“Una sala – dice La Vardera parlando della presentazione – che scoppiava di gente e di entusiasmo. Falliti, medico dal curriculum straordinario, è passato dal dirigere il reparto di Patologia del Papardo di Messina fino a creare e dirigere il laboratorio dell’Ismett di Palermo. Una persona che si è sempre impegnata per gli altri e che è stata per quasi 30 anni presidente del Wwf proprio a Milazzo, mettendosi in prima linea contro la cementificazione e gli abusivismi”. La Vardera poi aggiunge: “Per noi questi sono i candidati ideali: gente che non ha mai vissuto di politica e che ha deciso di andare Controcorrente in uno dei comuni più grandi e strategici della Sicilia”. Il programma di Falliti verrà svelato nelle prossime settimane.