A Palermo dal 2018 sono triplicati i posti negli asili nido

Ad oggi sono 3.739

PALERMO – Aumentati i posti per i bambini della fascia 0-3 anni negli asili di Palermo. Dai 1.025 del 2018 si passa ai 3.739 (+2.714) del 2024 e il trend è ancora in netta crescita. Superati gli obiettivi di servizio assegnati dal ministero dell’interno che era di raggiungere 855 posti in più. I dati indicano il raggiungimento del 27,18% nel 2024, a fronte del 6,6% del 2018.

“I risultati raggiunti testimoniano in modo incontrovertibile il cambio di rotta impresso da questa amministrazione sul fronte dei servizi educativi – dice il sindaco, Roberto Lagalla -. Stiamo ristrutturando e riaprendo spazi che per troppo tempo erano rimasti chiusi o inutilizzati e, parallelamente, stiamo ampliando in maniera significativa l’offerta educativa cittadina, con un incremento dei posti nido che non ha precedenti”.

Per l’assessore alla Scuola Aristide Tamajo, “l’amministrazione ha messo in campo uno sforzo straordinario per ampliare e qualificare l’offerta educativa fin dalla primissima infanzia, azzerare le liste d’attesa e sostenere concretamente le famiglie”.