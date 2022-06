A Palermo il primo condominio ristrutturato con il Superbonus 110%

Domenica la consegna ufficiale

IN VIA DELLA CONCILIAZIONE

A Palermo il primo cantiere ultimato con il Superbonus 110% in Italia. Domenica 5 giugno ci sarà la consegna ufficiale dell’edificio ristrutturato grazie agli incentivi statali. Appuntamento in via della Conciliazione 29, alle 18. Saranno presenti, tra gli altri, il sottosegretario alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, alcuni deputati regionali M5s e il candidato sindaco dell’area progressista nel capoluogo siciliano Franco Miceli, oltre a Pippo Glorioso, segretario Cna di Palermo.

L’avvio nel 2020

Il cantiere era iniziato il 7 dicembre 2020 ed è stato ultimato nel mese di novembre 2021. Realizzato un aumento della classe energetica E a quella A4, passando da un livello di 24,64 chilogrammi per metro quadro annui di emissione di Co2 a 3,98. Gli interventi condominiali sono costati 3.475.829,27 euro, mentre 1.705.091,17 euro sono stati investiti per interventi trainati dentro gli appartamenti.

“Risultato concreto”

“Un risultato concreto che certifica la validità dell’operazione Superbonus – afferma Glorioso – in un momento in cui il mondo dell’edilizia, invece, avrebbe segnato il passo. Credo che sia una risposta chiara ed efficace, risultati alla mano, che ha una grande valenza sotto il profilo delle esigenze dei cittadini, del movimento dell’economia e del rispetto dell’ambiente”.