A Palermo il seminario Gestalt ‘Il bambino dentro e fuori di noi’

Il 13 e 14 febbraio

PALERMO – Si terrà il 13 e 14 febbraio, presso lo Splendid Hotel La Torre di Mondello, a Palermo, il seminario ‘Il bambino dentro e fuori di noi. La cura dell’essenziale in Psicoterapia della Gestalt’, un evento formativo esperienziale rivolto a psicologi, medici, psicoterapeuti e psichiatri.

In un momento storico caratterizzato da profonde tensioni globali, il seminario si propone come un’occasione per riportare gli psicoterapeuti all’essenziale: il radicamento nel corpo, nella relazione e nella sensibilità umana. L’iniziativa, presieduta da Margherita Spagnuolo Lobb, direttrice dell’Istituto di Gestalt HCC Italy, e coordinata da Rosanna Militello, rappresenta un’opportunità di formazione per gli allievi delle scuole di specializzazione e per tutti i professionisti della salute mentale che desiderano approfondire la dimensione umana della cura.

Il programma prevede un percorso di esplorazione attraverso le tappe dello sviluppo umano, dal grembo materno fino alla scelta di prendersi cura degli altri, valorizzando la potenza trasformativa del gioco, della creatività e della relazione autentica. Il seminario sarà guidato da un team di psicoterapeuti della Gestalt.

A tutti gli iscritti verrà rilasciato un attestato di frequenza, inoltre la partecipazione consente di ottenere 9,8 crediti ECM validi per diverse professioni sanitarie