A Palermo la task force dei carabinieri per gli incendi

Sarà in grado di intervenire, sull'intero territorio nazionale, nelle aree dei roghi

PALERMO – Attivata la task force incendi boschivi, coordinata dal nucleo informativo antincendi boschivi del comando carabinieri per la tutela forestale, che giungerà nella giornata odierna nel capoluogo dell’Isola per supportare le componenti operative e investigative dell’arma per cercare di individuare i responsabili degli incendi che hanno distrutto diverse zone del Palermitano.

La task force dell’Arma è in grado di intervenire, sull’intero territorio nazionale nelle aree degli incendi. Il dispositivo ha il compito di eseguire accertamenti urgenti sulle aree percorse dal fuoco attraverso l’analisi di tracce e oggetti pertinenti la consumazione del reato di incendio boschivo.