A Palermo screening gratuiti per le epatiti B, C e D

Iniziativa della Rete degli ambulatori popolari

PALERMO – Le epatiti virali B, C e D rappresentano una delle principali cause di cirrosi e tumore del fegato, ma oggi possono essere prevenute e curate efficacemente. Molte persone, tuttavia, non sanno di essere infette: scoprirlo in tempo può salvare la vita e contribuire a fermare la diffusione del virus. In linea con l’obiettivo fissato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di eliminare l’epatite B e C entro il 2030, gli Ambulatori Popolari di Palermo, in collaborazione con la UOC di Gastroenterologia dell’AOUP “Paolo Giaccone” e l’Università degli Studi di Palermo, avviano una campagna di screening gratuito e anonimo per le epatiti B, C e D.

Prima Tappa: Circolo Auser di via Nizza a Palermo giovedì 6 Novembre, alle 16. Durante l’iniziativa sarà possibile effettuare test rapidi capillari (pungidito) per l’individuazione dell’epatite B (HBV) e C (HCV). In caso di test “reattivo”, sarà previsto un esame di conferma e, se necessario, un percorso di cura personalizzato presso la UOC di Gastroenterologia dell’Università di Palermo.

Per chi risulterà positivo all’epatite B, sarà eseguito anche il test per l’epatite Delta (HDV).

Chi può partecipare

Lo screening è aperto a tutte le persone che accedono agli Ambulatori Popolari di Palermo, anche se non iscritte al Servizio sanitario nazionale. Non è richiesta prenotazione né documentazione: il test è gratuito, anonimo e il risultato è disponibile in pochi minuti.