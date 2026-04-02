A Pasqua ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici della Sicilia

Scarpinato: "Occasione da non perdere"

PALERMO – Ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura della Regione Siciliana domenica 5 aprile. La Pasqua, infatti, quest’anno coincide col consueto appuntamento nazionale della ‘Domenica al museo’.

“Si tratta di un’occasione da non perdere – commenta l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato – per riscoprire il nostro straordinario patrimonio artistico e vivere una giornata di festa diversa, all’insegna della bellezza e della conoscenza.

La cultura dovrebbe accompagnare sempre i nostri momenti di festa e riempire il nostro tempo libero, arricchendoli di significato e accrescimento personale”. Per conoscere tutte le iniziative e verificare gli orari di apertura e di chiusura dei siti si consiglia di consultare le pagine web dei singoli musei e dei parchi archeologici.