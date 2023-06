A Paternò gli “Award of Football Stars”

La manifestazione del patron Licciardello che premia i protagonisti del calcio siciliano.

2' DI LETTURA

PATERNO’. Tornano gli “Award of Football Stars” giunta alla 7° edizione. Manifestazione sportiva che si svolgerà alle ore 18 nella splendida location del Piccolo Teatro di via Monastero, nel cuore del meraviglioso centro storico di Paternò. Un evento imperdibile diventato punto di riferimento per il calcio siciliano nato da una idea di Carmelo Licciardello, patron del premio che si avvale di un team di uomini e donne di calcio che lavorano costantemente nel corso della stagione calcistica.

Tra i premiati di quest’anno, oltre a tutte le compagini che hanno vinto i rispettivi campionati di categoria, tecnici e calciatori saliranno sul palco, Antonello Laneri, direttore sportivo del Catania che riceverà il premio “dirigente dell’anno”, l’allenatore Peppe Raffaele, quest’anno alla guida del Potenza, come “allenatore siciliano dell’anno”, l’arbitro Rosario Lo Bello che riceverà il “premio alla carriera”, il giornalista sportivo Nunzio Currenti, a Lino Gurrisi il premio “Turi Vadalà”, Emanuele Pecorino della Juventus Next Gen che riceverà il premio “Sicily Player 2023”.

Quella stessa sera e giunta alla 3° edizione vi sarà il premio “Vincenzino Del Vecchio” istituito dalla Gazzetta Rossazzurra con il suo direttore editoriale Vincenzo Anicito che per l’occasione premierà il difensore della Nuova Igea Virtus Maurizio Dall’Oglio. Come ogni edizione della kermesse, il tutto si concluderà con l’assegnazione del “Pallone d’Oro” del calcio siciliano che vede in lizza Desiderio Garufo calciatore dell’Akragas e Lucas Idoyaga della Nuova Igea Virtus.

“Sono già passate sette edizioni da quando tutto è nato – spiega Carmelo Licciardello –, anno dopo anno tutto si rinnova. Cambiano i protagonisti delle stagioni calcistiche, vincono squadre diverse, ma il team awards lavora incessantemente con lo stesso entusiasmo e la stessa professionalità di sempre. Il calcio è la nostra vita per questo mettiamo cuore e passione in tutto ciò che facciamo. Ringrazio già in anticipo tutti coloro che parteciperanno tra ospiti, premiati e partner commerciale che permettono la riuscita di questa manifestazione diventata un punto di riferimento per la città di Paternò, che diventa per una sera il cuore pulsante del calcio siciliano”.

Qui il Team Awards:

Carmelo Licciardello (patron), i tecnici Angelo Busetta, Alessandro Marino, i dirgenti Ciccio Pannitteri, Alfredo Scinà, Melino Sgroi, l’ex arbitro Francesco Sampirisi e i giornalisti Franco Anastasi, Rosario Sortino e Stefania Cosentino. Nello staff anche Alessandro Cozzetto, Giuseppe Signorino e Mimmo Lazzarino.