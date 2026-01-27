A Salemi e Vita la sfilata dei carri allegorici per il Carnevale 2026

Evento promosso dai due comuni trapanesi

SALEMI (TRAPANI) – Per il Carnevale 2026 torna l’evento promosso congiuntamente dai Comuni di Salemi e Vita, in provincia di Trapani, e organizzato dalle associazioni H700 e Liberty24. Il 14 febbraio a Vita e il 15 febbraio a Salemi si terrà la tradizionale sfilata dei carri allegorici.

Il Carnevale di Salemi e Vita

Alla manifestazione prenderanno parte anche le associazioni Giovani di Salemi NG e A.M.A. Salemi, oltre alla storica maschera de ‘I Giardinieri di Salemi’, simbolo della tradizione carnevalesca locale. Dopo anni di assenza, il Carnevale è stato riproposto lo scorso anno ottenendo un riscontro più che positivo, con una grande partecipazione di pubblico e un forte coinvolgimento delle comunità locali. Un successo che ha spinto le amministrazioni comunali e le associazioni a confermare e rafforzare il progetto per l’edizione 2026.

“Il Carnevale è una tradizione identitaria”

“Il Carnevale rappresenta una tradizione identitaria e un’importante occasione di aggregazione e promozione turistica – affermano i sindaci Scalisi e Riserbato e gli assessori al Turismo Crimi e Gucciardi dei Comuni di Salemi e Vita –. Il successo della scorsa edizione ha dimostrato quanto questo evento sia sentito e quanto la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa generare valore per il territorio”.

Soddisfazione anche da parte degli organizzatori: “Riportare il Carnevale nelle nostre città è stata una sfida vinta grazie al lavoro di squadra e al sostegno delle Amministrazioni, delle associazioni Giovani di Salemi NG e A.M.A. Salemi, dei volontari, dei commercianti e dei cittadini – affermano i presidenti delle associazioni H700 e Liberty24 Caradonna e Daidone -. Il nostro obiettivo è far crescere ulteriormente la manifestazione, rendendola sempre più partecipata e attrattiva”.

