A sirene spiegate per inseguire i camion rubati: arrestato un 28enne

I carabinieri sventano il furto: caccia ai complici

CATANIA – Inseguimento a sirene spiegate per i carabinieri del comando provinciale di Catania. I militari sventano il furto di tre camion e arrestano un pregiudicato 28enne. Per il giovane le accuse sono tentato furto in concorso aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo essere scappato alla guida del camion, infatti, il giovane ha anche tentato una disperata fuga a piedi. Sfortunatamente per lui, però, i carabinieri lo hanno raggiunto e arrestato. È accaduto stanotte. Ad accorgersi degli strani movimenti in uscita dei camion dal suo parcheggio è stato il titolare.

Ha chiamato un dipendente chiedendo se qualcuno degli autisti si fosse messo al lavoro e la risposta è stata negativa. Non ha avuto più dubbi. Immediatamente ha avvertito i carabinieri che hanno messo in atto un dispositivo straordinario.

La mobilitazione notturna

Le gazzelle sono giunte tutte nella zona del furto. Due dei ladri, alla guida dei mezzi, li hanno abbandonati e sono fuggiti. Il terzo ha cercato di fuggire alla guida del camion rubato. Ma i carabinieri, con sirene e lampeggianti accesi, lo hanno inseguito e raggiunto.

All’inizio è riuscito a guadagnare qualche centinaio di metri, ma non ha avuto scampo. Anche perché nel frattempo sono arrivati i rinforzi. Per questo si è fermato ed è scappato a piedi. Ma lo hanno preso e hanno stretto le manette ai suoi polsi. Ora è stato posto ai domiciliari.

I mezzi saranno esaminati in cerca delle impronte degli altri ladri. E’ già partita infatti la caccia ai complici.