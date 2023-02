A Udine termina come all’andata, Sigel Marsala ko tre set a zero

Nulla da fare per le siciliane al Palazzetto dello Sport Martignacco

1' DI LETTURA

Termina con il medesimo risultato dell’andata (tre set a zero) la partita di ritorno al Palazzetto dello Sport Martignacco (Udine). Nel domicilio di Itas Ceccarelli Group Martignacco non è bastato alla Seap-Sigel Marsala disputare un primo set incoraggiante e da cui estrapolare il buono della prestazione in ottica di Anthea Vicenza. Maxi recupero partito dai colpi offensivi di Serena Moneta e Monika Salkute al passaggio del 16-10, per poi impattare al 24-24. Padroni di casa di che rimandano l’esito ai sempre insidiosi vantaggi poi terminati 28-26 e in cui sono state annullate da parte di Marsala due palle set.

Il secondo parziale è quello approcciato meno bene dei tre complessivi giocati dalle giovani di Buonavita, con le schiacciatrici Cabassa e Bole per le udinesi che sono state dominanti. Il set scivola via, a seguito di un finale solido riscontrato dalle biancoblu di coach Gazzotti, per 25-17. Il terzo e ultimo parziale, con Salkute lasciata praticamente a riposo, Itas Ceccarelli Group Martignacco non scappa via subito. Nella fase iniziale si procede “a braccetto”. Il punto a punto ingaggiato dalle lilibetane vede arrestare la sua corsa giunti alla situazione di 16-15 per Martignacco. Il break giusto lo infilano le friulane che si aggiudicano set, partita e incontro per 25-18 sempre con Cabassa in cattedra e premiata Mvp. Da parte della Seap-Sigel Marsala rispetto ai tre set giocati l’unico elemento che si è attestata in doppia cifra è Serena Moneta con 10 punti.