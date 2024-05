A18 Catania-Messina, incidente autonomo: 20enne in gravi condizioni

Le cause sono ancora in fase di accertamento

MASCALI – Un grave incidente stradale autonomo si è verificato questa mattina, intorno alle 11, sull’autostrada A18 Catania-Messina, all’altezza del territorio del Comune di Mascali. Un ragazzo di vent’anni è stato portato in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Il veicolo coinvolto è una Citroen a bordo della quale viaggiavano due giovanissimi provenienti dal territorio di Biancavilla. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo e ha sfondato il guardrail.

Il veicolo ha quindi compiuto un volo di qualche mese attraverso il viadotto Tagliaborse. La macchina è finita sulla strada sottostante, nella frazione di Nunziata. Il ragazzo che era alla guida è rimasto gravemente ferito. La ragazza che era con lui ha riportato ferite meno gravi.

La giovane donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Isidoro di Giarre. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi, insieme ai carabinieri della compagnia di Giarre e ai vigili del fuoco del distaccamento di Riposto.