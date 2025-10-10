Autostrada Catania-Messina: chiuse le corsie di sorpasso

CATANIA– Autostrade siciliane comunica che per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione delle barriere autostradali nello spartitraffico dell’A18 Messina-Catania, dal 13 al 30 ottobre, si procederà alla chiusura della corsia di sorpasso, in entrambe le direzioni di marcia, nel tratto compreso tra gli svincoli di Giarre e quello di Acireale.
L’area di cantiere si estenderà in maniera progressiva a partire dal km 61+800. Nel caso di formazione di lunghe code sarà data comunicazione agli utenti mediante la messaggeria variabile presente sul nastro autostradale e all’ingresso degli svincoli.
In questi casi Autostrade siciliane consiglia l’utilizzo della Strada statale 114, Giarre – Acireale.