Abbandonata dalla nave da crociera su un’isola, donna ritrovata morta

Le autorità australiane stanno indagando dopo che una donna di 80 anni, abbandonata su un’isola della Grande Barriera Corallina da una nave da crociera, è stata trovata morta. Lo scrive l’Ansa che cita la Bbc.

Abbandonata sull’isola: la ricostruzione

La scorsa settimana la donna stava facendo una escursione a Lizard Island, 250 km a nord di Cairns, insieme ad altri passeggeri della nave da crociera Coral Adventurer, ma si è allontanata dal gruppo e la nave è ripartita senza di lei ma è tornata diverse ore dopo, quando l’equipaggio si è accorto della scomparsa della donna. La donna è stata trovata morta. L’Autorità australiana per la sicurezza marittima (AMSA) ha dichiarato che sta indagando e che incontrerà l’equipaggio della nave quando attraccherà a Darwin più avanti questa settimana.

La crociera da migliaia di dollari

La donna era alla prima tappa di una crociera di 60 giorni attorno all’Australia, i cui biglietti costano decine di migliaia di dollari. Secondo il sito web della compagnia, la Coral Adventurer può ospitare fino a 120 passeggeri con 46 membri dell’equipaggio. È stata costruita appositamente per raggiungere le zone remote della costa australiana ed è dotata di “tender”, piccole imbarcazioni utilizzate per trasportare i passeggeri in escursioni giornaliere. La polizia del Queensland ha dichiarato che verrà redatto un rapporto da inviare al medico legale sulla “morte improvvisa e non sospetta” della donna.

