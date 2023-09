Abbandono scolastico: 85 genitori segnalati all’autorità giudiziaria

L'operazione dei carabinieri del comando provinciale

SIRACUSA – I carabinieri del comando provinciale di Siracusa hanno segnalato all’Autorità giudiziaria 85 persone, tra genitori ed esercenti la potestà genitoriale, per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei figli minori, per non aver garantito la formazione scolastica di base per l’anno 2022-2023. Il fenomeno dell’abbandono scolastico recentemente è stato posto all’attenzione degli addetti ai lavori del mondo della scuola da parte del ministro dell’Istruzione Valditara.

L’attività, avviata in collaborazione con i dirigenti scolastici di elementari e medie, spiegano dall’Arma, si colloca nell’ambito del protocollo d’intesa per la prevenzione della dispersione scolastica e la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minorenni, promosso dalla Prefettura di Siracusa e sottoscritto lo scorso novembre dagli organi interessati al fenomeno, compreso il comando provinciale Carabinieri di Siracusa.