Abbate: “Impegno del governo regionale sul porto di Pozzallo”

Per l'ingresso nel Comitato di gestione Autorità portuale Sud-est

PALERMO – Una risoluzione a firma Ignazio Abbate (Dc) è stata accolta oggi all’Ars e impegna il governo Regionale “a farsi promotore presso il governo nazionale ad includere i comuni ove ricadono le aree portuali nei comitati di gestione del Sistema autorità portuale”. In questo modo anche la città di Pozzallo avrà la possibilità di entrare nel comitato di gestione dell’autorità portuale del Sud-est insieme con Catania, Augusta e Siracusa.

Abbate: “Grazie ad Aricò e Carta”

Inoltre, visti i maggiori oneri a carico delle Autorità, è stato chiesto di poter spalmare su un quinquennio l’adeguamento complessivo ai nuovi parametri. “Ringrazio l’assessore Aricò e il presidente Carta – commenta Abbate – che si sono prontamente attivati per organizzare l’audizione e trattare l’argomento con estrema urgenza. Ritengo che Pozzallo meriti di far parte a pieno titolo della Autorità portuale del Sud Est per quello che la struttura rappresenta nel panorama nazionale degli scali marittimi. Come ritenevo iniquo penalizzare la provincia di Ragusa che si sarebbe trovata senza rappresentanza all’interno di un organismo così importante. Adesso l’augurio è che il governo nazionale possa recepire il nostro input dando così seguito alle richieste del territorio ibleo”.

