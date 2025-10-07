Abbate: “Norme sull’accesso al credito per le pmi già in Finanziaria”

L'auspicio del presidente della prima commissione dell'Ars

RIBERA (AGRIGENTO) – L’accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese è stato al centro di uno dei tavoli tematici organizzati nell’ambito della Festa dell’Amicizia della Dc a Ribera, in provincia di Agrigento. Il tavolo, organizzato dal presidente della prima Commissione Ignazio Abbate, ha messo di fronte politica, economia e rappresentanti delle aziende.

Tra i presenti l’amministratore delegato di Confeserfidi, nonché presidente di Assoconfidi, Bartolo Mililli, e l’amministratore delegato Fidimed Fabio Montesano. “Ringrazio veramente di cuore gli amici che hanno risposto al mio invito – dice Abbate – in quanto attori protagonisti di un cammino di crescita per le pmi che come politica regionale stiamo supportando con continuità fin dal nostro insediamento. Mililli e Montesano rappresentano circa 20mila associati, un numero enorme di un settore che rappresenta da solo circa l’80% dell’ossatura produttiva siciliana”.

Abbate ha poi aggiunto: “Entrambi hanno presentato la necessità della concretizzazione di due disegni di legge che darebbero continuità a questo percorso. A nome mio, del capogruppo Carmelo Pace e di tutto il gruppo parlamentare della Dc ho preso impegno per la presentazione in Aula dei disegni di legge aventi ad oggetto la Cartolarizzazione per micro imprese e professionisti e la facilitazione per quanto riguarda l’accesso al credito di micro, pmi e liberi professionisti. Speriamo già nella prossima finanziaria di fine anno di poterli inserire all’interno del dibattito parlamentare”.