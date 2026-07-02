L’abbraccio di Messina a Max Pezzali continua: stasera il secondo show al Franco Scoglio

MESSINA – Max Pezzali conquista Messina con Max Forever Gli anni D’oro – Stadi 2026, il tour organizzato e prodotto da Vivo Concerti. Dopo il successo della prima serata dell’1 luglio, andata sold out, il cantautore torna questa sera, 2 luglio, sul palco dello Stadio “Franco Scoglio” per il secondo appuntamento promosso da Giuseppe Rapisarda Management in collaborazione con il Comune di Messina. Restano ancora gli ultimi biglietti disponibili al botteghino dello Stadio.

Lo spettacolo si conferma una straordinaria immersione nell’immaginario degli anni ’90: dagli schermi al pavimento, il palco è dominato dall’iconico denim, elemento simbolo di un’intera generazione.

Ad aprire il concerto è il capitolo “FestivalMax”, omaggio ai grandi show musicali estivi del decennio, con un sorprendente cameo di Amadeus che introduce una partenza travolgente sulle note di Tieni il tempo, Bella vera e La lunga estate caldissima, dando il via a una serata all’insegna della musica, dei ricordi e dell’energia senza tempo di Max Pezzali.