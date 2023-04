Abdica anche Arcidiacono: “Sì alla candidatura di Enrico Trantino”

Dalla corsa a primo cittadino di Catania si ritira pure il medico ed esponente di Fratelli d'Italia: "Con Enrico c'è sempre stata una grande intesa", dice.

CATANIA. Alla fine, abdica dalla sua candidatura anche lui: Pippo Arcidiacono. “Il mio impegno prosegue, anche se in forma diversa, attraverso i candidati del gruppo “La Sicilia del fare” che saranno presenti nelle liste Fratelli D’Italia e Trantino sindaco”. Lo comunica lo stesso, ormai ex candidato, confermando il suo sì a Enrico Trantino. Di fatto, dunque, si tira fuori dalla corsa a sindaco di Catania.



“Dopo un confronto, prima con Giovanni Donzelli, coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, e nei giorni scorsi con Enrico Trantino, assieme al gruppo “La Sicilia del fare”, che ha il sostegno di importanti imprenditori, abbiamo deciso di tenere unita la coalizione. Da uomo di partito, assieme al gruppo che sosteneva la mia candidatura a sindaco, abbiamo, responsabilmente, deciso di offrire il nostro supporto. La mia scelta, seppur sofferta, testimonia la mia coerenza politica e l’appartenenza, da sempre, al centrodestra”, prosegue Arcidiacono.



“Saremo presenti – spiega Attilio Lombardo, coordinatore del gruppo “La Sicilia del fare” – attraverso candidati al consiglio comunale e nei consigli di quartiere. L’accordo è stato definito con il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, il caro amico Salvo Pogliese, e con il candidato sindaco, Enrico Trantino. Per un indirizzo politico nazionale, purtroppo, non è stato possibile presentare e apparentare liste civiche. Ma noi eravamo pronti”.



“Con Trantino – conclude Arcidiacono – ci siamo soffermati sul programma e sulle priorità da affrontare. E’ stato un dialogo assai cordiale e costruttivo. Con Enrico c’è sempre stata una grande intesa e per Catania ci unisce l’entusiasmo e la determinazione, essenziali per la rinascita della nostra città”.