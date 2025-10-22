 Abolizione del voto segreto, Dc deposita ddl all'Ars
Abolizione del voto segreto, Dc deposita ddl all’Ars

Nell'ultima riunione di centrodestra la maggioranza ha condiviso la necessità di accelerare sul tema
PALERMO – Primi passi per tentare di abolire il voto segreto all’Ars. A passare dalle parole ai fatti è la Dc. A nome del gruppo parlamentare, il presidente Carmelo Pace ha depositato un disegno di legge per l’abolizione.

Nell’ultimo vertice di centrodestra, convocato dal presidente della Regione Renato Schifani, la maggioranza aveva condiviso la necessità di accelerare su questo tema, soprattutto dopo quanto accaduto nel corso dell’esame della manovra quater, falcidiata proprio sotto i colpi del voto segreto richiesto dalle opposizioni e sostenuto da alcuni franchi tiratori del centrodestra.

