Abusi sessuali sulle donne, cardiologo potrà visitare solo uomini

Microspie e telecamere in ambulatorio

1' DI LETTURA

Un cardiologo dell’Asl di Pompei, in provincia di Napoli, ed ex sindaco della stessa città, non potrà visitare donne per un anno. Il provvedimento è stato deciso dal gip, secondo cui il medico usava il suo studio come “una sorta di personale riserva di caccia sulla quale dare sfogo alle sue pulsioni sessuali“.

Nell’ambulatorio sono state piazzate microspie e telecamere. Il cardiologo potrà visitare solo uomini per un anno. Nel frattempo deve difendersi dall’accusa di violenza sessuale continuata, in seguito al riscontro da parte della polizia e della Procura di Torre Annunziata di sette episodi di abusi su donne, nel corso delle indagini.