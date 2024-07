Abusi sessuali su una 15enne a Marina di Ragusa: arrestato un tunisino

L'operazione dei carabinieri

MARINA DI RAGUSA – Abusi sessuali su una 15enne a Marina di Ragusa, in cella un tunisino di 31 anni. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della località balneare che hanno arrestato l’uomo dopo la segnalazione di un turista amico della giovane vittima e un breve inseguimento tra le vie della cittadina.

Poco dopo la segnalazione al 112 del turista che aveva lanciato l’allarme, i militari sono giunti sul posto e hanno sorpreso l’extracomunitario in fuga. Da qui il tentativo di scappare del 31enne che aveva avvicinato la vittima al mare avvinghiandosi alla ragazza palpeggiandola. Fortunatamente la ragazza è riuscita a divincolarsi avvisando gli amici presenti.

All’atto dei controlli il tunisino è stato trovato in possesso di alcune tronchesi, verosimilmente utilizzate per i furti di biciclette. Il 31enne è stato quindi arrestato per violenza sessuale aggravata e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di strumenti di effrazione. L’uomo è stato condotto nel carcere di Ragusa.