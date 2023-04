Abusi su una minorenne: arriva l’avviso conclusione indagini

La violenza è avvenuta nell'androne del palazzo deve abitava.

PALERMO – Le indagini della polizia di Enna hanno portato all’identificazione di un uomo che avrebbe violentato una minorenne e al quale è stato notificato stamani un avviso di conclusione indagini da parte della procura. Lo scorso marzo la ragazza, accompagnata dai propri genitori, si è presentata alla Squadra mobile di Enna e ha raccontato che poco prima, scesa nell’androne del palazzo dove abitava, aveva ricevuto delle attenzioni da parte di un commesso giunto sul posto per consegnarle un plico, e che all’atto di farle mettere la firma sul documento di consegna, le si era avvicinato mimando l’atto sessuale. La ragazza dopo essere riuscita a divincolarsi, era rientrata a casa dove, in preda a una crisi di pianto, aveva raccontato quanto accaduto ad alcune sue amiche attraverso l’invio di un messaggio vocale Whatsapp, e successivamente ai suoi genitori che senza perdere tempo l ‘hanno accompagnata in questura.